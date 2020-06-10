التحكم به من غرفة خاصة.. تفاصيل الروبوت المصري لتقديم الوجبات لمرضي كورونا.. فيديو

قال محمد عبدالرحمن مخترع الربوت الخاص بتوزيع الوجبات على مرضى كورونا بالمستشفيات، إن الهدف من صناعته، هو تقليل الاحتكاك بمرضي كورونا ، ولتسهيل الخدمة عليهم .





وأكد " عبد الرحمن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية " المحور" أن تصنيع الروبوت استغرق شهرا كاملا، وذلك بالتعاون مع زملائى وتمت تجربته عمليا فى مستشفيات جامعة المنصورة .





وتابع قائلا :"نتمنى تطبيقه علي باقى المستشفيات نظرا لأهميته لمنع التعامل المباشر مع المريض بحيث نحصر احتكاكهم بالطاقم الطبي".





وأوضح "مخترع الروبوت الخاص بتقديم الوجبات لمرضي كورونا، أنه يتم التحكم بالروبوت عن طريق" ريموت كنترول" من غرفة خاصة .



