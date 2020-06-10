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توك شو

التحكم به من غرفة خاصة.. تفاصيل الروبوت المصري لتقديم الوجبات لمرضي كورونا.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:49 ص
روبوت
روبوت
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محمود محسن
قال محمد عبدالرحمن مخترع الربوت الخاص بتوزيع الوجبات على مرضى كورونا بالمستشفيات، إن الهدف من صناعته، هو تقليل الاحتكاك بمرضي كورونا ، ولتسهيل الخدمة عليهم .

وأكد " عبد الرحمن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية " المحور" أن تصنيع الروبوت استغرق شهرا كاملا، وذلك بالتعاون مع زملائى وتمت تجربته عمليا فى مستشفيات جامعة المنصورة .

وتابع قائلا :"نتمنى تطبيقه علي باقى المستشفيات نظرا لأهميته لمنع التعامل المباشر مع المريض بحيث نحصر احتكاكهم بالطاقم الطبي". 

وأوضح "مخترع الروبوت الخاص بتقديم الوجبات لمرضي كورونا، أنه يتم التحكم بالروبوت عن طريق" ريموت كنترول" من غرفة خاصة .

وكشف عن أهم المعوقات التى واجهته فى تصنيع الروبوت ، وهى عدم وجود المواد الخام بسهولة في الأسواق، ولكن تم العثور عليها بالنهاية.
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