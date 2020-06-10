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أخبار البلد

«تليفزيون النهار» تعلن عودة البث بعد توقف دام ثلاثة أيام

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:16 ص
قنوات النهار
قنوات النهار
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حمادة خطاب
أعلنت شبكة تلفزيون النهار أنها ستُعاود البث مرة أخرى بعد توقف دام ثلاثة أيام وأنها ستعيد بث برنامج آخر النهار على الهواء مباشرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو في الساعة الثامنة.

وقالت القناة فى بيان لها منذ قليل "تابعت الشبكة الأحداث والجهود الصادقة المبذولة لحل أزمة وقف مذيعات الشبكة وبعد مرور 48 ساعة بفضل الله وبفضل الجهود الصادقة من جميع المؤسسات الوطنية الموقرة ومن جميع الأشخاص وبعد حل الأزمة وقيام شبكة تليفزيون النهار باتخاذ واتباع كافة الإجراءات التنظيمية المحددة من قبل مؤسسات الدولة.

وأضافت: "فقد صرح مجلس إدارة شبكة تلفزيون النهار بأن النهار ستعاود البث مرة أخرى بعد توقف دام ثلاثة أيام وأنها ستعيد بث برنامج آخر النهار على الهواء مباشرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو في الساعة الثامنة كما سيتم بدء إذاعة جميع برامج القناة تباعًا اعتبارًا من الخميس الموافق 11 يونيو 2020.

وأكدت شبكة تليفزيون النهار أنها دومًا تسعى أن تلتزم بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مؤسسات الدولة، وشكرت قنوات النهار كل من ساعدها ودعهما وكل من ساهم في حل الأزمة خلال هذه المدة القصيرة كما تتوجه الشبكة بالشكر لجميع الجهات المعنية على تفهمها واستيعابها الموقف وتيسير الأمور.

واختتمت القناة: "ونتمنى من الله أن يمد الشبكة والعاملين بها القوة والقدرة على الاستمرار في العمل وفي خدمة الوطن والوفاء بالوعود والعهود وبكافة التزاماتنا تجاه الجميع ، ونرجوا ان نكون عند حسن ظن مشاهدينا الذين هم دائما منبع الإلهام و الطاقة التي تتحرك به شبكة تليفزيون النهار، ونعد مشاهدينا بالاستمرار فى العمل على تقديم محتوى يليق بمشاهدينا، حفظ الله الوطن ووفق بلادنا إلى الخير والأمان والنصر والاستقرار"
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