مدرب بوركينا فاسو السابق: شيكابالا موهبة عظيمة والجيل السابق لمصر هو الأقوى.. فيديو

أكد البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني السابق لبوركينا فاسو أن منتخب مصر حرمه من فرصة الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا في عام 2017.





وقال باولو دوارتي خلال تصريحاته مع ابراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": "الخسارة كانت ألمًا كبيرًا لشعب بوركينا فاسو، لأن الفريق كان يمتلك لاعبين كبار وممتازين، المباراة كنا نمتلك فيها الاستحواذ بنسبة 70% ولعبنا بشكل مكثف وقدمنا أداء قويًا أمام مصر بخبراتها وتاريخها وأضعنا أهدافا".





وأضاف: "هذه مباراة للذكرى ومتأكد أننا لو كنا عبرنا مصر كنا سنفوز بالبطولة، ولكن منتخب مصر يدافع بشكل جيد ويلعب على خطأ المنافس وهذه مميزات الأرجنتيني هيكتور كوبر فهو يجيد الدفاع.









وتابع:" مصر قبلها بـ10 سنوات كانت تقدم فنيات أكثر ولاعبون كانوا كبار يصنعون الاستعراض بالكرة ويهاجمون، لكن الجيل الحالي يعتمدون على لاعبين فقط هما محمد صلاح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم، ومحمود تريزيجه صاحب الإمكانيات العالية".





وأوضح مدرب الصفاقسي التونسي الأسبق أنه لو تولى قيادة منتخب مصر سيعتمد على الأداء الهجومي مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحب الفوز باستمرار مع الظهور بمستوى جيد.





وأردف: "مصر في الجيل السابق كان لديها محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب ووائل جمعة وغيرهم، هؤلاء كانوا جيلًا ذهبيًا، ومع اعتزالهم انتهت جودة اللعب للفراعنة ".





واختتم: "شيكابالا موهبة كبيرة جدًا ولكنه لم يفعل ما كان مرجوًا منه، ولكن يبدو أن الثقافة المختلفة وصعوبة التأقلم لم تساعده.



