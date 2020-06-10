الدولار يتراجع أمام الجنيه رغم وباء كورونا.. وبرلمانيون: دليل على تحسن الموقف الاقتصادي.. وسيشهد مزيدًا من الانخفاض بعد انتهاء الفيروس

كما انخفض سعر الدولار بقيمة 3 قروش فى بنوك ( الأهلى المصرى ، مصر ، التنمية الصناعية ، المصرف العربى الدولى ) ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.





وحول هذا الأمر استطلع موقع "صدى البلد"، أراء عدد من نواب البرلمان حول أهمية هذا الامر، وهل سيشهد الدولار مزيدا من الانخفاض وهل ستكون خطة التعايش لها تاثير على انخفاضه، الذين اكدوا، أن القروض التى اخذتها الدولة من صندوق النقد الدولى كان لها تاثير إيجابى على انخفاضه فى هذه الفترة.



