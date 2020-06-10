الدولار يتراجع أمام الجنيه رغم وباء كورونا.. وبرلمانيون: دليل على تحسن الموقف الاقتصادي.. وسيشهد مزيدًا من الانخفاض بعد انتهاء الفيروس
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:47 ص
الدولار
- بعد انخفاض الدولار.. برلماني: السياحة ستعود بداية يوليو وفقًا لخطة التعايش مع كورونا
- اقتصادية النواب: تراجع الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة
- برلمانى يكشف سبب ارتفاع الدولار المفاجئ ويتوقع التراجع مع انحسار كورونا
انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات أمس الثلاثاء 9 يونيو 2020 بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 قروش وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر، مسجلا فى بنوك (قناة السويس، بلوم، عودة، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.
كما انخفض سعر الدولار بقيمة 3 قروش فى بنوك ( الأهلى المصرى ، مصر ، التنمية الصناعية ، المصرف العربى الدولى ) ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.
وحول هذا الأمر استطلع موقع "صدى البلد"، أراء عدد من نواب البرلمان حول أهمية هذا الامر، وهل سيشهد الدولار مزيدا من الانخفاض وهل ستكون خطة التعايش لها تاثير على انخفاضه، الذين اكدوا، أن القروض التى اخذتها الدولة من صندوق النقد الدولى كان لها تاثير إيجابى على انخفاضه فى هذه الفترة.
وقال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه قبل ظهور وباء كورونا فى العالم كان سعر الدولار
15.30 جنيه، بسبب تحسن تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الصادرات والواردات السياحة فضلا عن توفير الغاز ولكن ظهور الوباء أثر على جميع هذه الواردات مما أدى إلى زيادة سعر الدولار.
وأكد "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن الاحتياطى النقدى الخاص بالدولة فقد حوالى 7 مليارات دولار تقريبا بعد ظهور فيروس كورونا ولكن الدولة قامت بأخذ قرض من صندوق النقد الدولى بحوالى ملياري دولار ومع تنفيذ القرض الآخر الذي تبلغ 5 مليارات دولار تقريبا يرتفع مرة أخرى الاحتياطى النقدى. وتابع النائب "أن القروض ساهمت فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ومع بداية شهر 7 المقبل ستعود السياحة مرة أخرى وفقا لخطة التعايش"، مؤكدًا أن الأزمة أثرت على الاستيراد من الخارج أيضا مما أدى إلى تقليل نسبة الاستيراد الأجهزة والسيارات وغيرها كل ذلك أدى إلى انخفاض سعر الدولار اليوم 4 قروش. ومن جهته، قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة السر فى انخفاض الدولار بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 قروش هو تحسن الموقف الإقتصادى العالمى، متوقعًا المزيد من الانخفاض بمجرد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد. وأوضح "السيد" لـ"صدى البلد"، أن الفترة ماقبل كورونا شهدت انهيارا كبيرا للعملة الخضراء أمام الجنيه المصرى، مما أدى إلى وصوله نحو 15.60، وذلك كان بسبب تحسن تحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس والسياحة وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد، مما أدى لارتفاع الحصيلة الدولارية فى مصر. وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعد ظهور أزمة كورونا فى العالم تغير الوضع والتجارة العالمية تقلصت وانخفض سعر المواد البترولية، إضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة لقناة السويس الى جانب تحويلات المصريين بالخارج تراجعت، مؤكدًا أن انخفاض الدولار اليوم دليل على تحسن الموقف الاقتصادي والعملة سوف تنخفض أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.
كما قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية بشكل كبير وملحوظ هو تمسك البنك المركزي بدعم الدولار وتحريره مرة واحدة، بمعنى أن البنك المركزى قام بإعلان ارتفاعه 25 قرشا فى يوم واحد وهو ما ادى إلى زيادة فى الاسواق بشكل مفاجئ.
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض تحرير سعر الدولار ببطء فبدلا من الإعلان عن ارتفاعه 25 قرشا فى يوم واحد كان من المفترض أن يتم الإعلان كل يوم تدريجيا عن زيادة الدولار قرشا واحدا فقط حتى لا يتأثر السوق بهذه الزيادة. وأشار عضو مجلس النواب الى أنه مع دخول قرض الـ 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي فى حساب البنك المركزى سيكون هناك استقرار فى سعر الدولار الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه مع رحيل فيروس كورونا المستجد سينخفض سعر الدولار.