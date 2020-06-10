فريق من الطب الوقائي يتابع الحالات المعزولة بمنازل الأقصر

والاطمئنان على صحتهم، بالتنسيق مع الدكتورة شيماء عويس مدير الادارة الصحية بالزينية ، وذلك فى اطار تعليمات الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بـ الأقصر . أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر انه تم تكثيف اعمال الترصد والمتابعة من قبل فريق ادارة الطب الوقائي بالزينية لحالات العزل المنزلى والمخالطين لمصابي فيروس كورونا " كوفيد -19 "





وتابع اعضاء الفريق الوقائي مدى التزام الحالات بالعزل المنزلى واتباع الإجراءات الوقائية التى اقرتها وزارة الصحة وقام الفريق باعطاء الادوية للمخالطين مع الشرح لهم جرعات استخدامه والتأكيد عليها .





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ويتكون فريق الترصد بالادارة الصحية بالزينية من كل من الدكتور محمود حسين مفتش قسم الصيدلة ، الدكتورة ميرا نادى مديرة الطب الوقائي ،محمد حسان مراقب اول الادارة ،رأفت كمال مراقب صحى.





وفى نفس السياق تم التنسيق مع المخزن الاقليمى للادوية برئاسة دكتورة زهرة محمد جاد الرب مديرة المخزن بتوفير الادوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد لتوزيعها على مرضى العزل والمخالطين .



