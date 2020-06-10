يحصل على عينة الـ pcr.. مهندس مصري يبتكر إنساناً آلياً للتعامل مع مصابي كورونا

كشف المهندس محمود الكومي مخترع أول إنسان آلي لمواجهة فيروس كورونا ، تفاصيل ابتكار الإنسان الآلي.





وقال محمود الكومي في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الإنسان الآلي يقوم بتقديم الخدمات للمصابين.





وأضاف محمود الكومي: "استغليت تخصصي في الهندسة من أجل تطوير إنسان آلي يقوم بنقل الوجبات للمصابين بفيروس كورورنا وقياس الوظائف الحيوية للمصاب بفيروس كورونا".





وأوضح محمود الكومي:"هدفي من ابتكار الإنسان الآلي؛ تقليل احتكاك الأطقم الطبية بالمصابين وإحداث تباعد بين الطبيب والمريض لتقليل نسب الإصابة".





وأكمل محمود الكومي: " الانسان الآلي يقيس الوظائف الحيوية للجسم ويحصل على عينة الـ pcr من على بُعد".



