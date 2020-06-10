يحصل على عينة الـ pcr.. مهندس مصري يبتكر إنساناً آلياً للتعامل مع مصابي كورونا

كشف المهندس محمود الكومي مخترع أول إنسان آلي لمواجهة فيروس كورونا، تفاصيل ابتكار الإنسان الآلي.
وقال محمود الكومي في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الإنسان الآلي يقوم بتقديم الخدمات للمصابين.
وأضاف محمود الكومي: "استغليت تخصصي في الهندسة من أجل تطوير إنسان آلي يقوم بنقل الوجبات للمصابين بفيروس كورورنا وقياس الوظائف الحيوية للمصاب بفيروس كورونا".
وأوضح محمود الكومي:"هدفي من ابتكار الإنسان الآلي؛ تقليل احتكاك الأطقم الطبية بالمصابين وإحداث تباعد بين الطبيب والمريض لتقليل نسب الإصابة".
وأكمل محمود الكومي: "الانسان الآلي يقيس الوظائف الحيوية للجسم ويحصل على عينة الـ pcr من على بُعد".
ولفت محمود الكومي إلى أن الإنسان الآلي قادر على التواجد في أماكن تجمعات للتعامل مع المصابين".