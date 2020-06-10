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رياضة

رئيس الإسماعيلي السابق: تدهور نتائج الدراويش طبيعي.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:25 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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محمد رشاد
قال محمد أبوالسعود، الرئيس السابق للنادي الإسماعيلي، إن النتائج المتردية التى حققها الدراويش هذا الموسم، تعد طبيعية، بعد التفريط فى القوام الأساسي للفريق من جانب الإدارة الحالية.


وأضاف محمد أبوالسعود ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن تدهور نتائج الدراويش، جاء بسبب التفريط فى القوام الأساسي للفريق، بجانب عدم تدعيم الإسماعيلي بالعناصر المميزة، بل بلاعبين فرز ثالث.

كما أكد محمد أبوالسعود، إنه خلال فترة توليه رئاسة الإسماعيلي، أولى قطاع الناشئين  اهتماما كبيرا،  ولكن للأسف هذا القطاع والذى يعد منجما، مليئا بالمواهب، ذات أهمية ، إلا أن الإدارة الحالية تقوم بشراء اللاعبين من خارج النادي.

وطالب الرئيس السابق للدراويش، الإدارة الحالية، بالتنقيب عن المواهب فى القري والنجوم بمحافظة الإسماعيلية، لبناء فريق قوي للمستقبل.

كما تحدث عن أزمته المثارة حاليا مع إدارة الإسماعيلي ،موضحا إن لن يقف ساكنا ضد مايحدث له من المجلس الحالى، الذى اتهمه باهدار المال العام في محلات الدرجة الثالثة ، بجانب اتهامه بالتهرب الضريبي عن فترة لم يكن موجودا بها بالأساس، على حد قوله.

كما أكد محمد ابوالسعود، إن المجلس الحالي قام ببيع كافة الاعمدة الاساسية للدراويش بمبالغ تجاوزت 200 مليون جنيه ولايدري أين ذهبت كل تلك الاموال.
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