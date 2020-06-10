ضبط كمامات ومطهرات مجهولة المصدر بـ9 محافظات.. برلمانيون: تقديم تسهيلات لأصحاب مصانع بير السلم للدخول للاقتصاد الرسمي ضرورة.. ومطالب بإطلاق حملات توعية حول أخطار منتجاتها

- برلمانى يطالب بتقديم حوافز لأصحاب مصانع بير السلم لإحكام الرقابة
- تقودها التموين وحماية المستهلك.. نائب يطالب بحملات لإغلاق مصانع بير السلم
- حفاضات من القمامة.. برلماني يقترح إطلاق خطوط ساخنة للإبلاغ عن مصانع بير السلم
أعلن الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قيام الجهاز بحملات مكبرة على مستوى 9 محافظات، أسفرت عن ضبط أصناف عديدة من السلع الغذائية وغير الغذائية بمدن " الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، السويس، البحيرة، جنوب سيناء، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ".
وحول هذا الأمر استطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من النواب، الذين أكدوا جميعا ضرورة إطلاق خطوط ساخنة للإبلاغ فورًا فى حالة اكتشاف مصانع بير السلم، وإطلاق حملات توعية بأخطار منتجات هذه المصانع وتقديم تسهيلات لازمة لها فى حالة انضمامها للاقتصاد الرسمى.
وأشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود جهاز حماية المستهلك بعد قيامه بحملات مكبرة على مستوى 9 محافظات، أسفرت عن أصناف عديدة من السلع الغذائية وغير الغذائية بمدن " الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، السويس، البحيرة، جنوب سيناء، أسيوط،الفيوم، كفر الشيخ".
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن هناك العديد من مصانع بير السلم التى تقوم بإنتاج الكمامات والكحولات المغشوشة من أجل التربح بطرق غير شرعية، ولكن مع جهود جهاز حماية المستهلك لن تقوم لهم قائمة مرة أخرى، وأضاف: "هؤلاء شياطين يعملون ضد مصلحة المواطن".
وأكد عضو مجلس النواب أهمية أن تسعى الدولة لدخول مصانع بير السلم فى الاقتصاد القومى، من خلال تقديم حوافز مناسبة لها سواء كانت حوافز ضريبية أو تأمينات صحية أو ضمان معاش وتسهيل استخراج الرخص وغيرها من أجل ضمان دخولهم وإحكام الرقابة عليهم.
من جانبه، طالب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بإطلاق حملات تفتيش من جانب وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ضبط وإغلاق جميع مصانع بير السلم التى تقوم بتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية المختلفة المغشوشة للحفاظ على الصحة العامة.