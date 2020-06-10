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رياضة

المحكمة الرياضية هي الفيصل .. مصطفى إبراهيم: الزمالك الأحق بلقب نادي القرن

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد مصطفى إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض هو الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي عن القرن الماضي.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة نادي الزمالك:"الزمالك أحق بلقب نادي القرن، والمحكمة الرياضية هي  الفيصل في الحكم بالقرار."

وأضاف:" لكل ناد الحق في المطالبة بحقوقه، الآن أصبح لدينا منبرا يمكننا من خلاله الدفاع عن حقوقنا، ولقب نادي القرن من حقنا، وعدم منحه لنا لا ينقص من قيمة الزمالك."

وسبق لمصطفى إبراهيم اللعب في صفوف نادي الزمالك في فترة الثمانينيات والتسعينيات، لكنه رحل مبكرًا لصفوف نادي الألومنيوم.
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