150 مليون ريال لمدة 7 سنوات.. تفاصيل عرض استئجار ملعب جامعة الملك سعودي

كشفت بعض الصحف السعودية عن عرض إحدى الشركات السعودية لـ استئجار واستثمار ملعب جامعه الملك سعودي والذي وصل لـ 150 مليون ريال لمدة 7 سنوات بواقع 21,4 مليونا في العام الواحد.





وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن هناك شركه " الهلال " عرضت 111 مليونا لمدة 7 سنوات حيث تضمن العرضان عددا من المزايا و الخصائص الاخرى .





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وأضافت الصحيفة أن العرضين سيتم فحصهما من قبل لجنة فنية مختصة حيث سيستغرق الامر عدة أيام قبل إعلان الشركة الفائزة.



