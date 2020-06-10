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رياضة

150 مليون ريال لمدة 7 سنوات.. تفاصيل عرض استئجار ملعب جامعة الملك سعودي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشفت بعض الصحف السعودية عن عرض إحدى الشركات السعودية لـ استئجار واستثمار ملعب جامعه الملك سعودي والذي وصل لـ 150 مليون ريال لمدة 7 سنوات بواقع 21,4 مليونا في العام الواحد.

 وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن هناك شركه " الهلال " عرضت 111 مليونا لمدة 7 سنوات حيث تضمن العرضان عددا من المزايا و الخصائص الاخرى .

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وأضافت الصحيفة أن العرضين سيتم فحصهما من قبل لجنة فنية مختصة حيث سيستغرق الامر عدة أيام قبل إعلان الشركة الفائزة. 

وتابعت الصحيفة أن هناك عددًا من الشركات تقدمت للعرض اثناء طرح كراسة الشروط وهي الهلال والنصر وشركة تطوير الرياضة وشركة الوسائل الرياضية.
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