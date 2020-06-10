أرفض تتويج الأهلي .. إبراهيم عبد الخالق: إلغاء الدوري ليس في صالح الكرة المصرية.. فيديو

قال إبراهيم عبد الخالق لاعب الإنتاج الحربي، إنه تمت الموافقة عن التنازل
عن 5% من مستحقات اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي .
وأضاف إبراهيم عبد الخالق خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس
"، ان إلغاء الدوري المصري هذا الموسم ليس في صالح الكرة المصرية .
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وأكد أن الأفضل لكافة الأندية هو استكمال الموسم الحالي مع اتخاذ كافة الإجراءات
الطبية والاحترازية .
ورفض إبراهيم عبد الخالق تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري في حالة
إلغاء هاذ الموسم قائلا :" هنظلم ناس كتير ".
وتابع:" إلغاء الدوري يحرم الأندية التي قدمت أداء ونتائج مميزة وعلى
رأسها الأهلي ".