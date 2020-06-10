أرفض تتويج الأهلي .. إبراهيم عبد الخالق: إلغاء الدوري ليس في صالح الكرة المصرية.. فيديو

قال إبراهيم عبد الخالق لاعب الإنتاج الحربي، إنه تمت الموافقة عن التنازل عن 5% من مستحقات اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي .

وأضاف إبراهيم عبد الخالق خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، ان إلغاء الدوري المصري هذا الموسم ليس في صالح الكرة المصرية .





اقرأ أيضا:

الأهلي: لا يوجد عروض لضم صالح جمعة في الفترة الحالية





وأكد أن الأفضل لكافة الأندية هو استكمال الموسم الحالي مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية .

ورفض إبراهيم عبد الخالق تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري في حالة إلغاء هاذ الموسم قائلا :" هنظلم ناس كتير ".

وتابع:" إلغاء الدوري يحرم الأندية التي قدمت أداء ونتائج مميزة وعلى رأسها الأهلي ".



