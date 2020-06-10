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تعليم

جامعة حلوان: إعلان نتائج أبحاث طلاب النقل في شهر يوليو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:03 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
بدأت الجامعات والمعاهد المصرية، استلام المشاريع البحثية لطلاب فرق النقل بكافة الكليات، منذ يوم ٣١ مايو، بديلا عن الامتحان التقليدي، وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي، حفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء كورونا . 

وحول هذا الامر، قال رئيس جامعة حلوان إنه من المقرر أن تواصل الجامعة استلام المشاريع البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات حتى 21 يونيو الجارى، وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث للعلمى والمجلس الاعلى للجامعات .

وأوضح أن عملية تصحيح المشاريع البحثية تبدا مباشرة بعد اغلاق التسليم و من المتوقع أن يتم  إعلان النتائج قبل نهاية شهر  يوليو٢٠٢٠ . 

ونوه إلى أنه يتم تسليم المشاريع البحثية وفقا للجدول الذى تعده كل كلية للطلاب ، و يرسل الطلاب، الابحاث، عبر الايملات الرسمية الخاصة بكل مادة وفقا لتعليمات الكليات . 
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