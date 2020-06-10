المسار الأمني والاقتصادي أبرز ما فيها.. دبلوماسي يشيد بـ إعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.. فيديو

أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان المبادرة التي اقترحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبيبة؛ تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها الرئيس من أجل إنهاء معاناه الشعب الليبي.





وأضاف "عبد الحكم" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لعودة الأمن للشعب الليبي والعمل على تسوية الأزمة الليبية.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المبادرة المصرية تعتبر خارطة طريق واضحة المعالم نحو حل الأزمة الليبية من خلال عدة مسارات أهمها المسار الأمني والاقتصادي.





وأشار السفير محمد عبد الحكم إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا قد أعلنوا عن تأييدهم الكامل للمبادرة المصرية.



