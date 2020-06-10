AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المسار الأمني والاقتصادي أبرز ما فيها.. دبلوماسي يشيد بـ إعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:47 ص
السفير محمد عبد الحكم
السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق
Advertisements
محمود محسن
أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان المبادرة التي اقترحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبيبة؛ تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها الرئيس من أجل إنهاء معاناه الشعب الليبي.

وأضاف "عبد الحكم" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لعودة الأمن للشعب الليبي والعمل على تسوية الأزمة الليبية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المبادرة المصرية تعتبر خارطة طريق واضحة المعالم نحو حل الأزمة الليبية من خلال عدة مسارات أهمها المسار الأمني والاقتصادي.

وأشار السفير محمد عبد الحكم إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا قد أعلنوا عن تأييدهم الكامل للمبادرة المصرية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق أن أغلبية الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات والكويت والجزائر إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أعلنت أيضًا على تأييدها لتلك المبادرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عبد الحكم: الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه الأزمة الليبية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: المبادرة المصرية خارطة طريق لحل الأزمة الليبية .. فيديو

عن مبادرة الرئيس لحل الأزمة الليبية.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: تمثل خارطة طريق من خلال عدة مسارات.. فيديو

خبراء وسياسيون ودبلوماسيون عن إعلان القاهرة: جاء لإعلاء المصلحة الوطنية الليبية وحقنا للدماء

على رأسها الكونجرس والبرلمان الأوروبي.. أبو العينين يطالب بالتواصل مع برلمانات العالم لحشد تأييد دولي لمبادرة السيسي لحل الأزمة الليبية

على رأسها الكونجرس والبرلمان الأوروبي .. أبو العينين يطالب بالتواصل مع برلمانات العالم لحشد تأييد دولي لمبادرة السيسي لحل الأزمة الليبية

ترشيحاتنا

حزمة تخفيضات.. السياحة تعلن عن الإجراءات اللازمة بعد عودة الطيران.. فيديو

كريم رمزي يعطي روشتة للوقاية من فيروس كورونا

ظهور عاصفة عملاقة على كوكب زحل.. تفاصيل

فساتين مبهجة وأنيقة.. 10 إطلالات لـ ياسمين صبري بعد زواجها

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

لا أركع إلا لواحد.. شرطي أمريكي يرفض الركوع للمتظاهرين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعبان يقضم لسان صياد حاول استفزازه.. فيديو

للتطوع في الجيش.. شاب يخسر 113 كيلو جراماً بشكل لا يصدق.. صور

توقف عن الدايت فورًا.. حقيقة علاقة الريجيم بفيروس كورونا