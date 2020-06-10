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رياضة

نشكر الرئيس السيسي.. عادل الغضبان: ستاد المصري سيصبح إحدى القلاع الرياضية الحديثة.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:47 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستحق الشكر علي قراره بإعادة بناء ستاد النادي المصري البورسعيدي، في موقعه الحالي.

وأضاف عادل الغضبان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن قرار الرئيس السيسي، أسعد ابناء المحافظة، بعد أن حقق مطلبهم بإعادة بناء الاستاد في نفس موقعه القديم.

وأكد عادل الغضبان، أن الاستاد الجديد، سيصبح إحدى القلاع الرياضية الحديثة، و التي تدعم موقف المحافظة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية، خلال السنوات المقبلة.

واختتم: "النادي المصري استمد اسمه من أغنية “قوم يا مصري” الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش، حيث كان نادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا.
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