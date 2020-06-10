أحمد ناجي يتغزل في عصام الحضري ويكشف حقيقة تأثر الأهلي برحيله

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، عن تأثر الاهلي برحيل عصام الحضري حارس مرمى الأهلي اسلابق عام 2008.





وأضاف ناجي ، خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورت 2"، عصام الحضري، كان من الحراس أصحاب المستوي الفني الكبير والمميز خلال فترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وله الكثير من الإنجازات مع جماهير النادي الأهلي.









وتابع: أنه رغم وجود أكثر من حارس مميز بعد رحيل الحضري، مثل أمير عبد الحميد و رمزي صالح ، ولكنهم لم يكونوا مقنعين لجماهير النادي بسبب قوة الحضري.





وأكمل : على الرغم من قوة الحضري ولكن الاهلي لم يتأثر برحيله واستمرت القلعة الحمراء في حصد البطولات طوال فترة غيابه وحتى الآن.





وأشار ناجي الى أن، الحضري صرح له بأنه سيحمل الشنط وسيفعل أي شيء مقابل حماية مرمى منتخب مصر، وهذه الصفة لن تجدها في أحد.





وأكمل : الحضري صنع مجدا لن يأتي مرة ثانية وله الحق ان يطلق على نفسه رقم واحد في إفريقيا، والسد العالي.