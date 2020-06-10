في ذكرى ميلاد زهرة العلا.. بنت المسرح أنهت مشوارها بـ 170 عملاً فنياً

فى مثل هذا اليوم، 10 من يونيو، حيث ولدت زهرة العلا في حي محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها. اكتشفتها عزيزة أمير من المسرح.. وقدمها المخرج محمود ذو الفقار للفن السابع



بدت عليها موهبة التمثيل وهي في المدرسة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954.

انضمت إلى فرقة (زكي طليمات)، ومثلت في مسرحيات عديدة منها (حورية من المريخ)، و(البخيل)، و(مريض بالوهم)، و(فتش عن المرأة)، و(7 فرخات وديك).





وعقب ذلك انضمت لفرقة (إسماعيل ياسين)، وشاركت معه في بعض بطولات أفلامه، كما شاركت بعد حل الفرقة في مسرحية (حواء الساعة 12).





اكتشفتها من المسرح عزيزة أمير وقدمتها إلى المخرج محمود ذو الفقار الذي كان يبحث عن فتاة يفيض وجهها طيبة وحنانًا لتؤدي دور فتاة مصابة بمرض عقلي ويقوم والدها بإخفائها داخل جدران المنزل لا تغادره أبدًا، وكان الدور صعبًا على من تؤديه إلا إنها نجحت في تقديمه.





ومن المسرح إلى السينما قدمت زهرة أول أدوارها السينمائية في فيلم (خدعني أبي)، وفي نفس العام شاركت في فيلم (أنا بنت ناس) الذي تعرف عليها الجمهور من خلاله ليكون بمثابة محطة جديدة في مشوارها الفني.





بلغ الرصيد الفني لزهرة العلا حوالي 120 فيلمًا و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدار تاريخها الفني الممتد إلى أكثر من 55 عاما، ومن أبرز أعمالها (جميلة بوحريد)، و(رد قلبي)، و(الوسادة الخالية)، و(أيامنا الحلوة)، و(سر طاقية الإخفاء)، و(دعاء الكروان)، و(في بيتنا رجل)، بالإضافة إلى مسلسل (الزوجة آخر من يعلم).





وكان فيلم (أرض أرض) عام 1991 هو آخر أعمالها السينمائية، حيث انقطعت بعد ذلك عن الفن وامتنعت عن الظهور في وسائل الإعلام والمهرجانات والاحتفالات الرسمية، قبل أن تتوفى بعد صراع مع المرض عام 2013، تاركة 170 عملا فنيا قدمتها للشاشة والمسرح خلال مشوارها الفني.





الفنانة الراحلة كانت تؤكد في العديد من حواراتها الصحفية إن حبها للمسرح والفن كانت البداية فيها من حب والدها للمسرح.





ومن المعروف أنها والدة المخرجة منال الصيفي، وخالة الفنان أحمد سعيد عبد الغني.



