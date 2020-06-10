إبراهيم عبدالخالق: صبر طارق حامد سبب تألقه مع الزمالك.. فيديو

كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب الإنتاج الحربي عن سبب فشله خلال تجربته مع نادي الزمالك، قائلا: "لم يكن لدي صبر على الجلوس علي مقاعد البدلاء في بعض المباريات".





وأضاف إبراهيم عبد الخالق خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن أفضل أوقاته كانت داخل نادي سموحة قبل انتقاله إلي صفوف الزمالك.





وتابع: "سجلت في الظهور الأول مع فريق الزمالك لكن بعد ذلك جلست على مقعد البدلاء، وتأثرت بسبب ذلك؛ لرغبتي في التواجد داخل الملعب باستمرار".





وأكد أن صبر طارق حامد وراء تألقه مع الزمالك على الرغم من عدم مشاركته كلاعب أساسي في بداية انتقاله للنادي.





وأكمل: "آمل في استئناف الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا".