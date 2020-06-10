AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم عبدالخالق: صبر طارق حامد سبب تألقه مع الزمالك.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:15 ص
طارق حامد لاعب الزمالك
طارق حامد لاعب الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب الإنتاج الحربي عن سبب فشله خلال تجربته مع نادي الزمالك، قائلا: "لم يكن لدي صبر على الجلوس علي مقاعد البدلاء في بعض المباريات".

وأضاف إبراهيم عبد الخالق خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن أفضل أوقاته كانت داخل نادي سموحة قبل انتقاله إلي صفوف الزمالك.

وتابع: "سجلت في الظهور الأول مع فريق الزمالك لكن بعد ذلك جلست على مقعد البدلاء، وتأثرت بسبب ذلك؛ لرغبتي في التواجد داخل الملعب باستمرار".

وأكد  أن صبر طارق حامد وراء تألقه مع الزمالك على الرغم من عدم مشاركته كلاعب أساسي في بداية انتقاله للنادي.

وأكمل: "آمل في استئناف الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشترينا 7 شنط.. كواليس انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك.. وسبب تدخل محمد صلاح

حمادة صدقي: سموحة أجبر على مواجهة الزمالك في نهائي كأس 2014.. فيديو

علي فتحي: نهائي كأس مصر كان بداية الإصابة.. وأتفهم غضب الجماهير.. فيديو

طارق السعيد: شخصية كهربا لاتناسب الأهلي.. وكارتيرون اجتاز الاختبار الأصعب.. فيديو

أنا اتربيت في الأهلي.. أحمد بلال يكشف سبب رفضه عرض الزمالك بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.. فيديو

ترشيحاتنا

بديلا للمضادات الحيوية .. 5 أنواع من الخضراوات تقضى على البكتيريا

أحمد الغندور يعلن وقف برنامج الدحيح

كريم رمزي يعطي روشتة للوقاية من فيروس كورونا

نجح على الحيوانات.. دواء كوري «يقضي تماماً» على كورونا

بنها في المقدمة .. تسجيل 252 حالة إصابة بفيروس كورونا في القليوبية اليوم

تأجيل زيادة الكهرباء.. حقيقة أم شائعة؟.. الحكومة ترد

AdvertisementS

كارتيرون يوافق على الرحيل عن نادي الزمالك | تفاصيل

أحمد ناجي عن تدريب حراس الزمالك : متحصلش حتى لو مش لاقي آكل .. فيديو

مؤسف ومحزن .. طلعت يوسف ينتقد قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

مدرب بوركينا فاسو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر.. فيديو

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

ابتعد عن صغار العقول.. شوبير يوجه رسالة غامضة بعد تداول عقد ابنه في الأهلي

وزير الرياضة: مصير الدورى يحسمه مجلس الوزراء غدا .. وعمل لجنة الجنايني ينتهى 31 يوليو .. فيديو

إبراهيم عبدالخالق: صبر طارق حامد سبب تألقه مع الزمالك.. فيديو

عودة عصام الحضري للملاعب بـ مكالمة هاتفية.. أحمد ناجي يكشف الحقيقة

أخبار النادي الأهلي .. تفاصيل عقد نجل شوبير.. سيد عبد الحفيظ يعتذر للاتحاد السكندري

طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أركع إلا لواحد.. شرطي أمريكي يرفض الركوع للمتظاهرين.. فيديو

علاج قشرة الشعر للرجال.. 3 طرق سريعة المفعول

لزوم السهرة.. طريقة عمل لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا