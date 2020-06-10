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رياضة

داخل سيارته.. كهرباء يشارك جمهوره بفيديو وصور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:31 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
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ياسمين تيسير
حرص محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بـ فيديو له أثناء قيادة السيارة .
ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له اثناء قيادة السيارة وسماع الأغاني كما نشر عددًا من الصور له.

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وتواجد "كهربا" خلال الفترة الماضية ، في إحدى المدن الساحلية من أجل قضاء إجازة عيد الفطر.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية .والاقتصادية
داخل سيارته.. كهرباء يشارك جمهوره بفيديو وصور
داخل سيارته.. كهرباء يشارك جمهوره بفيديو وصور
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