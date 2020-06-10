داخل سيارته.. كهرباء يشارك جمهوره بفيديو وصور

حرص محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بـ فيديو له أثناء قيادة السيارة .
ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له اثناء قيادة السيارة وسماع الأغاني كما نشر عددًا من الصور له.
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وتواجد "كهربا" خلال الفترة الماضية ، في إحدى المدن الساحلية من أجل قضاء إجازة عيد الفطر.
يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية .والاقتصادية