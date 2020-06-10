طريقة عمل كيكة الأناناس.. فيديو

6 بيض

100 مللي ماء ( تعادل نصف كوب )

علبة كمبوت أناناس

ربع كيلو كريز مسكر

كريم شانتي للتغليف

1- نحضر بوله ونضع بها البيض، ونخفقه جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم نضيف نصف كوب ماء ونضرب مرة ثانية ثم ننزل بخليط الكيك ونقلبه بالخليط السائل او نضربه بالمضرب مرة ثالثة.

2- ثم نحضر صينية ونغلفها جيدا بالزيت، ثم ننزل فيها الخليط، وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة.





3- ثم نختبرها من المنتصف بعود خلة وفى حالة خروجها نظيفة، ثم نطفئ الفرن ونتركها بداخله دقائق ثم نخرجها بعيد عن اى تيار هواء حتى لا تهبط معنا ونتركها حتى تبرد جيدا.