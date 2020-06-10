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مرأة

طريقة عمل كيكة الأناناس.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:03 ص
طريقة عمل كيكة الأناناس
طريقة عمل كيكة الأناناس
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل كيكة الأناناس من أشهي الحلويات ويمكن تقديمها بأبسط المكونات أقل التكاليف، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل طريقة عمل كيكة الأناناس اللذيذة والشهية خطوة بخطة.

وقت التحضير: 50 دقيقة
وقت الطهي : 35 دقيقة
تكفي لـ : 7 اشخاص


يمكن تقديم طريقة عمل كيكة الاناناس بأبسط المكونات، واقل التكاليف، لذا يمكنك تقديمها لاسرتك واطفالك والتي سوف تنال إعجابهم، ويمكن تقديمها مع الشاي او النسكافيه، و تناولها بين الوجبات.

طريقة عمل كيكة الأناناس 

مقادير طريقة عمل كيكة الأناناس 

علية سبونج كيك 
6 بيض
100 مللي ماء ( تعادل نصف كوب )
علبة كمبوت أناناس
ربع كيلو كريز مسكر
كريم شانتي للتغليف

طريقة عمل كيكة الأناناس  :

1- نحضر بوله ونضع بها البيض، ونخفقه جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم نضيف نصف كوب ماء ونضرب مرة ثانية ثم ننزل بخليط الكيك ونقلبه بالخليط السائل او نضربه بالمضرب مرة ثالثة.

2- ثم نحضر صينية ونغلفها جيدا بالزيت، ثم ننزل فيها الخليط، وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة.

3- ثم نختبرها من المنتصف بعود خلة وفى حالة خروجها نظيفة، ثم نطفئ الفرن ونتركها بداخله دقائق ثم نخرجها بعيد عن اى تيار هواء حتى لا تهبط معنا ونتركها حتى تبرد جيدا.

4- ثم نحضر بوله ونغلفها من الداخل بأكياس ثلاجة أو استرتش غذائي ويجب أن تكون الأطراف خارجية.

5- ثم نرص كمبوت الأناناس على الأحرف حتى يأخذ شكل البوله، ثم نضع الكريز المسكر فى فى الفتحات الدائرية الموجودة فى منتصف شرائح كمبوت الأناناس.

6-  ثم نضع طبقة من الكريم شانتي فى المنتصف وعلى الاحرف، و نقسم الكيكة نصفين ونضع أول جزء داخل البوله.

7- ندهنه بعصير الكمبوت ثم نضع بداخلها طبقة من الكريم شانتي ونضع بها كريز.

8- ثم نضع الجزء الأخر من الكيك على البوله، وندهنها بعصير الكمبوت ونقوم بلف الأطراف الخارجية حول الكيك جيدا.

9-  ثم نضعها فى الفريز حتى تتماسك، ثم نفتح الأسترتش ونقلب كيكة الأناناس على طبق التقديم وتقطع وتقدم .
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