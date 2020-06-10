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منوعات

إهانة للسود.. هجوم على إذاعة اليابان بسبب مقطع كرتون عنصري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:34 ص
كرتون اليابان
كرتون اليابان
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عزة عاطف
تعرضت هيئة الإذاعة العامة في اليابان NHK للهجوم والإدانة، بعدما بثت صورة كاريكاتورية لرجل أسود في محاولة لتفسير احتجاجات "black lives matters" التي شهدتها أمريكا للمشاهدين، حيث نتج عنها شعور الكثيرين بالإهانة.

مما اضطر الشبكة إلى الاعتذار بعد أن تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب الأنيميشن الذي وصفه المتظاهرون بأنه مهين، عنصري ومضلل، خاصة بعد انتشار الاحتجاجات المتضامنة مع مقتل فلويد في اليابان داخل طوكيو وأوساكا وفقًا لصحيفة مترو.
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 انتشر المقطع على نطاق واسع عبر موقع التغريدات تويتر قبل حذفه، حيث ظهر فيه رجال ونساء سود يقفون في شارع محترق مع رفع قبضاتهم ودب أقدامهم في الأرض، بينما حاول رجل شرح سبب آخر الاحتجاجات التي بدأت في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد قبل انتقالها إلى جميع أنحاء العالم. 

كان فلويد رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا فقد حياته إثر ضابط شرطة بالجلوس بركبتيه على عنقه لأكثر من ثماني دقائق، وهو ما لم يذكره الفيديو كما لم يذكر وحشية الشرطة تجاه المتظاهرين.

ووفقًا لما جاء في المقطع فقد أرجع الاحتجاجات إلى فجوة الأجور بين الأمريكيين البيض والسود، والتي تفاقمت بسبب أزمة فيروس كورونا.

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إهانة للسود.. هجوم على إذاعة اليابان بسبب مقطع كرتون عنصري

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