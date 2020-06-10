عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أن هناك العديد من التصريحات المزوّرة في الوقت الحالي عبر مواقع السوشيال ميديا.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " ظاهرة البوستات المزورة منتشرة جدا".
وكان تركي آل الشيخ اعلن عن استقالته من الرئاسة الشرفيه لـ النادي الأهلي المصري خلال الفترة الماضية ليقرر مجلس ادارة النادي قبولها وتوجيه الشكر له.
يذكر أن الدوري المصري متوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد حيث أعلن مجلس الوزراء عن امكانية عودة النشاط الرياضي تدريجيا بدءًا من منتصف يونيو الجاري .