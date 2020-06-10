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أخبار العالم

لإنتاج لقاح ضد كورونا.. الدفاع الروسية: اختيار متطوعين عسكريين ومدنيين للمشاركة في تجارب سريرية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:52 ص
روسيا: اختيار مجموعتين
روسيا: اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في تجارب سريرية
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قسم الخارجي
قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، أن المجموعة الأولى من التمطوعين اختيرت من الجيش والمتقاعدين، موضحة أنه سيتم عزل 50 متطوعا عسكريا لمدة 14 يوما للمشاركة في التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا.

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بينما تشمل المجموعة الثانية، مجموعة من المتطوعين المدنيين، حسب وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح البيان أن جميع المشاركين يخضعون لفحص طبي صارم، مشيرا إلى أنه لن يسمح لهم بالمشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا إلا بعد ظهور نتائج التقارير الطبية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد صرح، في وقت سابق، بأن معهدا عسكريا يشارك في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، ومن المقرر أن تكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو.
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