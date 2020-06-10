لإنتاج لقاح ضد كورونا.. الدفاع الروسية: اختيار متطوعين عسكريين ومدنيين للمشاركة في تجارب سريرية





وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، أن المجموعة الأولى من التمطوعين اختيرت من الجيش والمتقاعدين، موضحة أنه سيتم عزل 50 متطوعا عسكريا لمدة 14 يوما للمشاركة في التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا.





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بينما تشمل المجموعة الثانية، مجموعة من المتطوعين المدنيين، حسب وزارة الدفاع الروسية.





وأوضح البيان أن جميع المشاركين يخضعون لفحص طبي صارم، مشيرا إلى أنه لن يسمح لهم بالمشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا إلا بعد ظهور نتائج التقارير الطبية.



