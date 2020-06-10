نجم المقاولون: سأدخل المنتخب في اليوم التالي لانضمامي إلى الأهلي أو الزمالك.. فيديو

أكد محمد سمير، نجم فريق المقاولون العرب، أن وصول الفريق لـ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري لهذا الموسم هو أمر متوقع؛ في ظل امتلاك الفريق لعدد من اللاعبين الجيدين بقيادة مدرب مميز مثل عماد النحاس.









وقال محمد سمير، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، أن الأمر الصادم هو وجود الفريق في المركز الخامس الموسم الماضي على الرغم من الأداء الجيد، مشددا على أن عماد النحاس حرص هذا الموسم على بقاء قوام الفريق الأساسي مع ضم عدد من اللاعبين المميزين.

















وأضاف أنه سعيد بتألقه مع الفريق لهذا الموسم، لافتا إلى أن الاستقرار هو كلمة السر في أدائه الجيد مع الفريق لهذا الموسم.









أما عن بداياته، فأكد أنه انضم للأهلي من بني سويف وقت أن كان عمره 14 عاما مقابل 150 ألف جنيه، موضحا أن هدفه الدائم هو الانضمام للمنتخب الأول، حيث أخبره العديد من المدربين أنه قريب من تحقيق ذلك الهدف في ظل تألقه.







