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فن

ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي من امرأة ألمانية.. وابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ونشرت أميرة مختار مجموعة من الصور لدكاترة مستشفى الاسماعيلية التى تتلقى فيها الفنانة رجاء الجداوى العلاج، وعلقت "بالرغم من إن أمي لسه تعبانة جدا وما زالت في الرعاية إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وأضافت أميرة مختار: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعًا".

كشف المحامي شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن ظهور ابن جديد يدعى تيتوس للفنان أحمد الفيشاوي.

وقال شعبان سعيد، في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي"، إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دينيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.

وأضاف سعيد أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، موضحا أنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.

أعلنت ماهيتاب ماجد المصري، عن اشتباه والدتها منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، في إصابتها فيروس كورونا المستجد.

وطالبت ماهيتاب- عبر خاصية "استوري" على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"- متابعيها، بالدعاء لها قائلة: "إلهي أذهب البأس رب الناس.. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، اذهب البأس رب الناس .. بيدك الشفاء .. لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسالك من عظيم لطفك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية". 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام "من خلال خاصية الستورى.

وظهرت في الفيديو ابنتها الكبرى "ياسمين" وهى تقود دراجة، وذلك بعد أن أخفتها ياسمين عن السوشيال ميديا لسنوات.
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