طور بنسبة 50%.. قصر ألكسان باشا تحفة فنية تستقبل الملوك في أسيوط

طراز غريقي فريد، نقوش وزخارف صنعت بيد عباقرة الفن ، لترسم لوحة فنية جديدة تجسد ، سحر الفن الإغريقي بقصر ألكسان باشا ، ليكون متحفاً قابعاً بمدينة أسيوط ، رمزا لـ الحضارة و التاريخ كمعلما للثقافة و السياحة





يرجع تاريخ إنشاء قصر الكسان لـ عام 1910 ، بلمسة جمالية من أمهر مهندسى العمارة الانجليزية و الفرنسية و الايطالية ،ليكون معد لاستقبال الزيارات الملكية، والشخصيات ذات الثقل الدولي .









ونظرا لتمتعه بقيمة تاريخية؛ أصدر المجلس الاعلى للأثار ، قرار بضم قصر الكسان ، الى قائمة الاثار الاسلامية ، و ذلك فى ديسمبر 1995 ميلاديا، لينضم الى مكانه الحقيقي كأثر يحمل كنوزا .





ويحوى القصر العديد من الوجهات المزخرفة التى ترجع للعهد ، الاغريقي ذات الطابع المعماري الخاص ، يتسع القصر على مساحة 7000 متر مربع .





أشهر من زار قصر الكسان الملك فؤاد الأول ، عام 1935 ليكون رمزا لاستقبال كبار الشخصيات الملكية ، بالاضافة الى جمع غفير من الشخصيات الاجنبية البارزة .





وتعمل وزارة السياحة و الاثار على تطويره، حيث حققت نسبة تقارب الـ 50% من مجمل الاعمال المقررة في هذا الشأن.