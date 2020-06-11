الروائية شادن عصام الدين تهدي «حكايات كركور» لـ أطفال سيناء

أهدت الروائية شادن عصام الدين قصص "حكايات كركور" لأطفال جنوب سيناء للتوعية ضد فيروس كورونا؛ بالتنسيق مع المهندسة ايناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء.
وسوف تذاع الحلقات يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع حصريا علي البوابة الإلكترونية لجنوب سيناء بإشراف المهندسة ايناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء وذلك حرصا على توعية أطفال سيناء صحيا تحت شعار "خليك في البيت".
وسوف تتناول الحكايات قصص للتوعية الصحية للأطفال وتعليمهم كيفية يقوا أنفسهم من الأمراض والأوبئة.
وتوجهت المهندسة ايناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء بالشكر للروائية شادن عصام الدين لاهدائها اطفال سيناء حكايات كركور.