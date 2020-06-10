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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البروكلي؟

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
بعد البروكلي من  أكثر الخضراوات المهمة والمفيدة والتي يتجاهلها الكثير، وقدم اليوم الدكتور فادي الغزالي استشاري المناعة والتغذية فوائد لن يتخيلها أحد عند تناول البروكلي حبث يعتبره بعض الخبراء أفضل مادة غذائية على الإطلاق، وذلك للأسباب التالية:


1- يحتوي البركولي على مادة "سولفورافان" الكيمائية الطبيعية المضادة للتأكسد. 
2- والبروكولي منبه قوي للإنزيمات الطاردة للسموم، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان ويساعد على إنتاج إنزيمات تحمي أوعية الدم في الجسم وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب. 



3- ويحتوي على مادة "جلوكورافانين" التي تعزز من مناعة الجسم ضد مرض السرطان. 
4- ويتميز بسعراته الحرارية المنخفضة، إذ يحوي كوب واحد من البروكولي المطبوخ على نحو 40 سعرة حرارية فقط.
5- ويزود البركولي الجسم بكميات كبيرة من فيتامينات "سي" وفيتامين "ايه" وفيتامين "كي"، بالإضافة إلى حامض الفوليك. ويحتوى على كمية عالية من مادة البوتاسيوم، والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي للإنسان. كما يعد الغذاء الأمثل لتعزيز عمل وظائف المخ.


كيفية تحضيره وطبخه:
يفضل شراء الأنواع الطازجة منه وغسله بالماء المالح، ومن ثم شطفه بالماء البارد. ويفضل طهيه بالبخار ولفترة قليلة حتى لا يفقد مواده المفيدة. ويفضل تناول ثلاث وجبات منه اسبوعيا.
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