AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراءات استثنائية لاستقبال ماراثون الثانوية العامة في الجيزة.. تعرف عليها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:24 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
أحمد زهران
ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً مع الإدارات التعليمية والأجهزة المعاونة للوقوف علي الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة .

حيث استعرض راشد الإجراءات المقرر تنفيذها أثناء مارثون إمتحانات الثانوية العامة، وآلية التنفيذ، والتعاون والتنسيق بين كافة المديريات، ومدى توافر المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وبما يضمن صالح الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

وأشار المحافظ ، إلى أنه سيتم تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها قبل وبعد أداء الإمتحانات وكذا وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب وأجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حرارة الطلاب قبل الدخول إضافة إلى تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب التى تظهر عليهم الأعراض البسيطة وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامه للطلاب. 

وأكد أنه تم تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة بحيث تكون المسافة متر على الأقل  وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالبا فقط على مسافات متباعدة من بعضهم.

وشدد على ضرورة تطهير الإستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ، مشيرًا الى أنه تم تجهيز 55 إستراحة بـــــــ20 إدارة تعليمية وضمت تخصيص 30 إستراحة للرجال و25 إستراحة للسيدات وكاملة التجهيزات  .

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم فى التأكد من الخدمات والمرافق فى كافة اللجان والإستراحات .

كما وجه مديرية الصحة والتأمين الصحى بتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية اللازمة للحالات المرضية البسيطة وإلى الكهرباء والتليفونات والمياه بتوفير ودعم إحتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والإتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة وإستراحة وتوفير إحتياطات إضافية منها وإلى التموين لتوفير إحتياجات الإستراحات ورؤساء وملاحظى اللجان من الخبز والسلع الضرورية  .

ومن جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر مع توفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.

كما سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية وغرف عمليات أخرى فرعية فى إلادارات التعليمية وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.
اقرأ أيضا:

إجراءات استثنائية لاستقبال ماراثون الثانوية العامة في الجيزة.. تعرف عليها
إجراءات استثنائية لاستقبال ماراثون الثانوية العامة في الجيزة.. تعرف عليها
إجراءات استثنائية لاستقبال ماراثون الثانوية العامة في الجيزة.. تعرف عليها
إجراءات استثنائية لاستقبال ماراثون الثانوية العامة في الجيزة.. تعرف عليها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر جدول موعد تسليم الأبحاث الورقية بتعليم أسيوط

استعدادات محافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة

محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة

شمال سيناء تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة

ننشر تفاصيل استعدادات تعليم الجيزة لـ امتحانات الثانوية العامة 2020

ترشيحاتنا

ابتعد عن صغار العقول.. شوبير يوجه رسالة غامضة بعد تداول عقد ابنه في الأهلي

أحمد ناجي عن تدريب حراس الزمالك : متحصلش حتى لو مش لاقي آكل .. فيديو

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

من أجل ثنائي الوداد المغربي.. الزمالك يضحي بأوناجم.. فيديو

قرارات الحكومة المتوقعة بشأن الحظر وعودة بعض الأنشطة يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

لأول مرة تسجل صفر إصابات.. أستراليا تنتصر على كورونا

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

تحارب كورونا بشراسة.. فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة للفيروس الخطير

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

حادث لا يصدق.. امرأة غيورة تطعن حبيبها بسبب رسالة تهنئة بعيد ميلادها

شاهد .. أفضل 10 سيارات فئة الصالون الرياضية