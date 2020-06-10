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اقتصاد

2.9 مليون يورو منحة من كوريا الجنوبية لتطوير مكتب براءات الاختراع المصري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:48 ص
رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
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محمد يحيى
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع خطابات متبادلة مع كوريا الجنوبية لتقديم منحة بقيمة 2.9 مليون دولار للمساهمة فى تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع في مصر .

وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان اليوم إن المنحة الكورية التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة أمس، والموقعة فى 5 يناير 2020 تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

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وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للمحور الأول وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع يتضمن إنشاء بوابة خدمات الكترونية للجمهور، وفيما يتعلق بالمحور الثانى وهو المشروعات الجارية، فإن هذا المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، ويساهم فى تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع في مصر وذلك عن طريق استخدام نظام الطلبات عبر الانترنت، بما يساهم فى تطوير البحث العلمى ودعم عمليات نقل وتطوير التكنولوجيا، واستثمار كل ذلك فى خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الثالث وهو الهدف هو القوة الدافعة، فإن المشروع يساهم فى تحقيق هدفين من أهداف للتنمية المستدامة، وهما الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث يعد الاستثمار في الابتكار من العوامل حاسمة الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا فى مجال البحث العلمى، والتى تأتى ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن.

من جانبه، أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشتركة للجان التعليم والعلاقات الخارجية والاتصالات والخطة والموازنة بالمجلس، أن اللجنة وافقت على منحة كوريا الجنوبية، لأنها تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للمواطنين.

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