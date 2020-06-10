بمعهد الكبد القومي.. استقبال مصابي هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية فى العزل الصحي

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بدء تشغيل مستشفى العزل الصحى ، والتى تم تجهيزها بمعهد الكبد القومي بسعة ٩٠ سريرا و١٥ سرير عناية مركزة، وفتح أبوابها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ودعما لجهود الدولة فى مواجهة هذه الأزمة.





وأوضح مبارك أنه تم استقبال عدد من الحالات المصابة، وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لهم، ومتابعتهم من قبل فريق طبى متكامل من كلية الطب يضم مختلف التخصصات.





وأكد رئيس الجامعة أن العمل بمعهد الكبد القومى يسير بانتظام ويستقبل حالات الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وتخصيص الغرف والعنايات المركزة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل الخاصة بهم بعيدا عن المخصصة لمصابى فيروس كورونا المستجد تجنبا لانتشار العدوى.



