ما سبب نقص الدعم المقدم لشهر يونيو؟ حساب المواطن السعودي يجيب

في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها العالم " جائحة فيروس كورونا المستجد" والتي تسببت في فقدان الكثير من مصادر دخلهم كان الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الدولة هو المُنقذ الأول لهم في مواجهة تحديات الحياة وتوفير أدنى سبل المعيشة من مأكل وملبس ومشرب.
لهذا حرص المواطن السعودي علي معرفة كل صغيرة وكبيرة عن الدعم الذي يقدمه برنامج" حساب المواطن" لذا كان السؤال حاضرا من أحد المواطنين بالمملكة عن سبب تخفيض قيمة الدعم المُقدم له خلال شهر يونيو الجاري عن المعتاد وكانت الإجابة واضحة وصريحة من القائمين علي برنامج " حساب المواطن" بأن الدعم الذي يتم تقديمه للسعوديين يتغير بناء علي الارتفاع والانخفاض والتي تحدث لأسعار الطاقة.
جدير بالذكر أن " حساب المواطن " بدأ في ايداع الدعم المخصص لشهر يونيو الجاري في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج ، منوها الي أن سيستمر في ايداع الدعم لمن اكتملت طلباتهم حتي نهاية اليوم " الأربعاء".
لهذا حرص المواطن السعودي علي معرفة كل صغيرة وكبيرة عن الدعم الذي يقدمه برنامج" حساب المواطن" لذا كان السؤال حاضرا من أحد المواطنين بالمملكة عن سبب تخفيض قيمة الدعم المُقدم له خلال شهر يونيو الجاري عن المعتاد وكانت الإجابة واضحة وصريحة من القائمين علي برنامج " حساب المواطن" بأن الدعم الذي يتم تقديمه للسعوديين يتغير بناء علي الارتفاع والانخفاض والتي تحدث لأسعار الطاقة.
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الدعم المُقدم للمواطنين السعوديين يمكن معرفته شهريا عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية " portal.ca.gov.sd" هكذا دعا "حساب المواطن السعودي" جميع المستفيدين استخدام تلك التقنية لمعرفة قيمة مايستحقونه كل شهر.
جدير بالذكر أن " حساب المواطن " بدأ في ايداع الدعم المخصص لشهر يونيو الجاري في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج ، منوها الي أن سيستمر في ايداع الدعم لمن اكتملت طلباتهم حتي نهاية اليوم " الأربعاء".