AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

ما سبب نقص الدعم المقدم لشهر يونيو؟ حساب المواطن السعودي يجيب

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:20 ص
حساب المواطن
حساب المواطن
Advertisements
محمود نوفل
في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها العالم " جائحة فيروس كورونا المستجد" والتي تسببت في فقدان الكثير من مصادر دخلهم كان الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الدولة هو المُنقذ الأول لهم في مواجهة تحديات الحياة وتوفير أدنى سبل المعيشة من مأكل وملبس ومشرب.

لهذا حرص المواطن السعودي علي معرفة كل صغيرة وكبيرة عن الدعم الذي يقدمه برنامج" حساب المواطن" لذا كان السؤال حاضرا من أحد المواطنين بالمملكة عن سبب تخفيض قيمة الدعم المُقدم له خلال شهر يونيو الجاري عن المعتاد وكانت الإجابة واضحة وصريحة من القائمين علي برنامج " حساب المواطن" بأن الدعم الذي يتم تقديمه للسعوديين يتغير بناء علي الارتفاع والانخفاض والتي تحدث لأسعار الطاقة.

اقرأ أيضا:

الدعم المُقدم للمواطنين السعوديين يمكن معرفته شهريا عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية " portal.ca.gov.sd" هكذا دعا "حساب المواطن السعودي" جميع المستفيدين استخدام تلك التقنية لمعرفة قيمة مايستحقونه كل شهر.


جدير بالذكر أن " حساب المواطن " بدأ في ايداع الدعم المخصص لشهر يونيو الجاري في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج ، منوها الي أن سيستمر في ايداع الدعم لمن اكتملت طلباتهم حتي نهاية اليوم " الأربعاء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضوابط جديدة لمستحقي الدعم بالسعودية.. تعرف عليها

"حساب المواطن" فى السعودية يكشف آخر موعد لتعديل البيانات

حساب المواطن بالسعودية يكشف آخر موعد لتعديل البيانات

السعودية تودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل

حساب المواطن يوضح حقيقة نقص الدعم بعد خفض سعر البنزين بالسعودية

ما حقيقة توجيه الدعم للمشتريات فقط؟.. حساب المواطن السعودي يجيب

ترشيحاتنا

لأول مرة تسجل صفر إصابات.. أستراليا تنتصر على كورونا

طلقها يا حسين.. أحمد زاهر يقلد الشيخ مبروك في تحد جديد عبر التيك توك

سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 10-6-2020

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تحارب كورونا بشراسة.. فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة للفيروس الخطير

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

لرفع الحجز.. قرار عاجل من الضرائب بشأن المحجوز عليهم

أمريكا تستأنف العمل في قنصليتها بمدينة ووهان الصينية قريبا

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

بشرى سارة.. دواء أثبت نجاحه بنسبة ١٠٠٪ فى علاج كورونا

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية

لو بتسهر كتير.. وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج