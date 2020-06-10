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اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 10-6-2020

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال منتصف  تعاملات اليوم الأربعاء  10-6-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.88 دينار كويتي.

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.01  دينار كويتي) أي ما يعادل (55.30 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.59 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.69 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.88 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.39 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.76 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.48 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.92 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.26 دولار أمريكي) 
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