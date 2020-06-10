أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب الكويتي خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.88 دينار كويتي. ننشرخلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.88 دينار كويتي.





أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية. وتتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.





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أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدينار الكويتي.





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.30 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.59 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.69 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.88 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.39 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.76 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.48 دولار أمريكي)



