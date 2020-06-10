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زى قلتها.. اتحاد الصناعات يحذر من الكمامات المغشوشة بالأسواق..فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
حذر الدكتور  خالد رأفت، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، من شراء الكمامات المجهولة الهوية، موضحًا انه يجب منع بيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات القياسية من الأسواق.

وتابع   خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن الكمامة بدون طبقة الفلتر تكون ليس لها فائدة، مضيفًا أن  الكمامة يجب ان تحتوى على طبقة خارجية وطبقة داخلية وطبقة فى النصف عبارة عن فلتر يمنع دخول الرذاذ و فيروس كورونا لمستخدمها.

وأوضح أنه يجب شراء المنتج الآمن أى كان سعره، مضيفًا أنه يجب على الدولة التصدى للكمامات المغشوشة مجهولة الهوية المطروحة بالأسواق.

وأضاف أن  بيع الكمامات المغشوشة فى الاسواق خطير جدًا ويجب للدولة التصدى لتلك الظاهرة، ووضع علامة مميزة على الكمامات المطابقة للمواصفات القياسية للتعرف عليها بسهولة.

وأكد " الكمامة التى لا تحتوى على طبقة فى النصف تكون زى قلتها"، مضيفًا أنه لايجوز تطهير الكمامة بالكحول لأنها لا تمنع دخول الفيروس للانسنا ولكن طبقة المنتول الموجودة فى الكمامة هى التى تمنعه الفيروس .
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