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أخبار العالم

بشرى للمصريين في الإمارات.. رحلات العودة أصبحت متاحة أخيرا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:32 ص
طائرات فلاي دبي
طائرات فلاي دبي
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قسم الخارجي
أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" في الإمارات اليوم أنها أضافت مصر كوجهة جديدة إلى رحلات العودة التي تسيرها لإرجاع المقيمين والسياح الأجانب إلى بلادهم.

وأظهر الموقع الإلكتروني للشركة أن باب الحجوزات أصبح متاحًا للمقيمين والزوار إلى 12 دولة وهي: مصر (القاهرة والاسكندرية)، باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنجلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، قيرغيزستان.


ويحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إلى الوطن.

وأكدت الشركة على أنها تعمل على مدار الساعة، لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان، في ضوء قيود السفر التي تفرضها  مختلف دول المنطقة.

وأعلنت شركة طيران الامارات الاثنين الماضي أنه اعتبارًا من 15 يونيو الجاري سوف يتم توفير خدمات ركاب إلى 16 مدينة على طائراتها البوينج 777-300ER.

ونظرًا إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، فإن طيران الإمارات تنبّه عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

جاء ذلك بعد إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت).

كما أعلن طيران الامارات في بيان له أنه يتوفر الآن الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث وبريسبن.
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