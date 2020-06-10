تعمير الوادي الجديد: استكمال تنفيذ مدرجات رياضية بالداخلة بتكلفة 750 ألف جنيه

قال المهندس ماهر حسوبة مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إن فرع الجهاز يستكمل تنفيذ مشروع المدرجات الرياضية بنادى الداخلة الرياضى كمرحلة ثانية للمشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 750 ألف جنيه وذلك ضمن خطة جهاز التعمير بالمحافظة تحت إشراف اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس الجهاز بالمحافظة .





وأضاف حسوبة ان هذا المشروع ضمن عدة مشروعات أخرى يشرف الجهاز على تنفيذها والتى تمنت تطوير مجزر آلى فى مدينة موط بتكلفة 9,5 مليون جنيه وتنتهى أعمال التطوير فى غضون شهرين ، كما يجرى تنفيذ طريق دائري غربي بمركز الداخلة، بطول 54 كيلومترا، لربط مدينة موط بقرية الموهوب بطول 54 كيلو متر، وينفذ المشروع على مرحلتين الاولي بطول 15 كيلومترا وبتكلفة 75 مليون جنيه، والثانية بطول 39 كيلومترا.

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وأكد أنه يجرى تنفيذ مشروع إحلال وتطوير مجزر الداخلة الرئيسى بمدينة موط بتكلفة تصل إلى حوالى 9ملايين و500 ألف جنيه ضمن خطة فرع الجهاز بالمحافظة وتحت إشراف وتوجيهات اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس الجهاز بالمحافظة .



