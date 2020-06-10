ضبط مقهى مخالف لإجراءات الحظر في مركز مغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالمنيا عن ضبط مقهى مخالف لقرارات أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالمنيا عن ضبط مقهى مخالف لقرارات الحظر على كورنيش النيل، حيث تم ضبط عدة طاولات وكراسي، وثلاجة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتسليم صاحب المقهى لمركز الشرطة، وتحرير محضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة والتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وفي نفس السياق أحال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص مدير إدارة المواقف إلى التحقيق وذلك لعدم ارتداء السائقين الكمامات وذلك خلال حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث قام رئيس المركز باحالة مدير ادارة المواقف للتحقيق لعدم انضباط المواقف ووجود إشغالات بموقف الغروب و عدم انتظام بعض السائقين والمواطنين بلبس الكمامة وعدم تواجدة بالموقف، وأكد رئيس المركز إن الحملة أسفرت عن ضبط سيارات ميكروباص أجرة مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين وذلك تنفيذًا للقرار الصادر من السيد اللواء الوزير محافظ المنيا في هذا الشأن.

وكلف رئيس المركز مدير إدارة المواقف بتفعيل قرارات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمنع سير أى سيارة غير ملزمة سائقيها بارتداء الكمامة وكذا الركاب. وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة.