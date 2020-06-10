لجنة للتأكد من الضوابط.. محافظ المنوفية يناقش استعدادات الثانوية الأزهرية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام والتي تبدأ من 21/7 وتنتهي 6/8 مع التشديد علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وللحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة وفضيلة الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الأزهرية واللواء عماد وسيلي مساعد مدير الأمن والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة والأستاذ عاطف سلام مدير عام المواد الثقافية بالمنطقة الأزهرية .









ومن جانبه استعرض رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية أهم الإجراءات الاحترازية التي أعدتها المنطقة استعدادا للامتحانات موضحا أنه سيتم تسليم الطلاب كمامات طبية ومطهرات وكذا سيتم توفير كواشف حرارية بلجان الامتحانات مشيرا الي أنه تم التنسيق الكامل مع الاجهزة الامنية لتامين مقار اللجان ومراكز توزيع الاسئلة علي مدار 24 ساعة ، كما أضاف أن عدد اللجان بلغ 25 لجنة امتحانية بعدد 12 طالب في كل لجنة مع مراعاة المسافات البينية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 4342 طالب وطالبة وستؤدي الامتحانات علي مدار ثلاثة أيام في الاسبوع وفق الجدول المعد





كما أشار الي انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع اي طوارئ فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوافر طبيب وزائرة صحية بكل لجنة .





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة مرور اللجنة المشكلة للمرور علي مدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية علي مقار لجان امتحانات الثانوية الازهرية يضاف لعضويتها ممثل من المنطقة الأزهرية للتأكد من جاهزية اللجان ورصد أي سلبيات والتعامل معها فورا والتأكد من تمام جاهزيتها لاستقبال الطلاب وكذا التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة كورونا .



