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الكهرباء: تحريك نسب الزيادة في الأسعار على 5 سنوات للتخفيف على المواطن

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:02 م
متحدث وزارة الكهرباء
متحدث وزارة الكهرباء والطاقة
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نورهان رأفت
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه من الطبيعي أن يعترض المواطن قرارات زيادة الكهرباء التي تم الإعلان عنها، ولكن من وجهة نظر الحكومة المصرية وحكومات العالم التي تواجه تحديات اقتصادية في ظل الظروف الحالية، والتي تتطلب من الدولة موازنة جديدة، كانت الإجراءات في صالح الدولة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن الوزارة قررت تحريك الزيادات على مدار خمس سنوات وليس عامين فقط كما كان من المقرر، لتخفيف نسبة تحرك الزيادات على المواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة راعت أن تكون هناك دعم على الصناعات من حيث استمرار الدعم لها، بالإضافة إلى أن أعباء الدعم على مدار خمس سنوات ستتحملها الدولة بتكلفة تراوح 80 مليار جنيه.

وأوضح حمزة أن الدولة تواصل إجراءات الحماية المجتمعية، بتوجيهات من الرئيس السيسي، مثل مشروعات تكافل وكرامة ودعم العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن كل ذلك أعباء يجب أن تتحملها كافة الأفراد.

وتابع: أن الدعم سيتوقف لمن استهلاكه يتعدي ال ٦٥٠ وات فقط، مؤكدا أن الدعم مستمر لكافة الشرائح، لافتا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتستمر الطاقة تعمل بشكل جيد ولا تعود لما كانت عليه من إنقطاعات مستمرة في السابق.
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