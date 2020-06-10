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تعليم

بمجموع 253 درجة.. تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في الغربية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:58 م
وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية
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أحمد على

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن تحديد الحد الأدني للقبول بالثانوي العام والخاص الفندقي  بناء على الدراسة المقترح من جانب تنسيق قبول للصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي) للعام الدراسي 2020 / 2021م .


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صرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لافتا أنه في  ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لاستيعاب 50% بمرحلة الثانوي العام من إجمالي الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)  للعام الدراسي 2019 / 2020 م بإجمالي عدد متوقع 36662 طالب.


وأشار "حسن" أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بمجموع 253 درجة، كما تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص بمجموع 195 درجة، وتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي بمجموع 155 درجة.


أكد وكيل الوزارة أنه سيتم قريبًا تحديد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني بعد العرض  محافظة الغربية خلال الفترة الحالية .

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