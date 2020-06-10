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تعليم

للتدريب وتبادل الخبرات.. بروتوكول تعاون بين صيدلة بنات الأزهر وإدارة الحرب الكيميائية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:22 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
وقعت جامعة الأزهر، ممثلة في كلية الصيدلة فرع البنات، وإدارة الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون من أجل تبادل الخبرات في المجال البحثي التطبيقي و التعليمي وإتاحة الفرصة لتدريب الطالبات على الإمكانيات البحثية والتقنية الحديثة .

وأفادت الدكتورة أماني عبدالله الشريف عميدة الكلية، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة العلمية والتعليمية بين كلية الصيدلة (بنات) وإدارة الحرب الكيميائية. 

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الكلية والجامعة على التعاون العلمي مع مختلف مؤسسات البحث العلمي والذي يعد أحد الركائز الأساسية التى أدت مؤخرا الى تقدم التصنيف الدولي للبحث العلمي لقطاع كليات الصيدلة بجامعة الأزهر لتميز أعضاء هيئة التدريس وحرصهم على الحفاظ على هذا المستوى المتميز للابحاث بالكلية حيث يتم إجراء العديد من الأبحاث العلمية باستخدام أحدث الأجهزة المعملية والتقنيات الحديثة المتوفرة بالمعامل الرئيسية التابعة لإدارة الحرب الكيميائية وبالاشتراك مع نخبة من الخبراء والباحثين بها.

جاء ذلك تحت رعاية  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفي اطار التعاون العلمي بين جامعة الأزهر والأمانة العامة لوزارة الدفاع دعما لجهود التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.
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