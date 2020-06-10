داخل شركة غير مرخصة.. ضبط ٨ آلاف قطعة مستلزمات طبية بالسيدة زينب

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.





وتبين حيازته (عدد ٨ الاف قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "ماسحة طبية ، شرائط تحليل سكر ، ترمومتر ") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.









يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.