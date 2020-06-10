منصب جديد لطلعت يوسف داخل نادي الاتحاد السكندري

أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أنه تم إسناد مهمة رئيس جهاز كرة القدم بالنادي بجانب مهمته الأساسية كمدير فني للفريق الأول .





وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو اون سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير : بعد جلسة استغرقت 30 دقيقة تم الاتفاق علي تعيينه كمرئيس جهاز لكرة القدم ويكون مسؤولا عن النشاط للفريق الأول وقطاع الناشئين .





وأضاف : طلعت يوسف لا يتحدث عن الماديات وطلبه الوحيد ان يتم صرف الرواتب للجهاز الفني والاعبين قبل يوم 10 من كل شهر وهذا ما كان يحدث دائما .





وكان نادي الاتحاد السكندري قام بالتجديد التعاقد مع طلعت يوسف لمدة موسم إضافي بعد الاداء المميز الذي قدمه مع الفريق الاول خلال الفترة الماضي قبل توقف الدورى علي خلفية انتشار فيروس كورونا .





جدير بالذكر ان فريق الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 27 نقطة .