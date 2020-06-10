AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منصب جديد لطلعت يوسف داخل نادي الاتحاد السكندري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:04 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
Advertisements
عبدالله هشام
أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أنه تم إسناد مهمة رئيس جهاز كرة القدم بالنادي بجانب مهمته الأساسية كمدير فني للفريق الأول . 

وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو اون سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير : بعد جلسة استغرقت 30 دقيقة تم الاتفاق علي تعيينه كمرئيس جهاز لكرة القدم ويكون مسؤولا عن النشاط للفريق الأول وقطاع الناشئين . 

وأضاف : طلعت يوسف لا يتحدث عن الماديات وطلبه الوحيد ان يتم صرف الرواتب للجهاز الفني والاعبين قبل يوم 10 من كل شهر وهذا ما كان يحدث دائما . 

وكان نادي الاتحاد السكندري قام بالتجديد التعاقد مع طلعت يوسف لمدة موسم إضافي بعد الاداء المميز الذي قدمه مع الفريق الاول خلال الفترة الماضي قبل توقف الدورى علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

جدير بالذكر ان فريق الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 27 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الاتحاد يشيد بمبادرة طلعت يوسف: فؤجئت بتخفيض راتبه.. فيديو

طلعت يوسف: تخفيض راتبي واجب تجاه نادي الاتحاد السكندري

عقب تنازل طلعت يوسف.. لاعبو الاتحاد السكندري يدرسون تخفيض رواتبهم لمواجهة فيروس كورونا

قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري يتنازل عن راتب شهر لمواجهة كورونا

أبناء في خدمة النادي.. مسئولو الاتحاد السكندري يتكاتفون لمواجهة أزمة فيروس كورونا

لاعبو الاتحاد السكندري يخفضون رواتبهم 50% بسبب أزمة كورونا

ترشيحاتنا

احترس.. أمين الفتوى يكشف عن فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج

نفقة الجد عن أولاد ابنته هل تجزئ عن زكاة ماله؟.. دار الإفتاء توضح

صدمتها بالسيارة بالخطأ.. أم تتسبب في مصرع طفلتها ذات الـ19 شهرًا

جنازة مهيبة.. الشعب الأمريكى يشيع جثمان مواطن أشعل فتيل الثورة ضد ترامب.. شاهد

الكهرباء تطلق المنصة الإلكترونية لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات كيا بيجاس 2020 خلال شهر يونيو

صدمتها بالسيارة بالخطأ.. أم تتسبب في مصرع طفلتها ذات الـ19 شهرًا

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية