تحدي الإبرة والخيط لاختبار قدرتك في قيادة السيارة.. فيديو

هل يسيطر عليك قلق شديد كل مرة تجلس فيها للقيادة؟ وتنتابك حالة لا إرادية من الذعر تدفعك إلى تأجيل هذه الخطوة؟





كان ذلك معظم شعور الشباب قديمًا أما الآن، أصبحت القيادة أكثر سهولة وحلم أساسي في حياة معظم الأفراد، وتختلف درجة احتراف القيادة من شخص لآخر من خلال قياس قدراتهم بتحديات كوميدية وسخرية تعكس طريقة تركيزهم.





وهو ما انطبق على هذا الفيديو المتداول منذ ساعات قليلة على موقع التواصل الاجتماعى الشهير «يوتيوب» بين رواده، والذى يظهر تحديا جديدا لمحبي السيارات يقيس مدى قدراتهم على القيادة.





وظهر الفيديو وهو يشرح التحدي وهو عبارة عن وضع إبرة داخل غطاء زجاجة وإلصاق خيط في السيارة ومحاولة لضم الخيط بالإبرة، فا لتحدي جديد ومختلف ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفكرة جديدة وغير تقليدية وتحتاج إلى دقة وتركيز.



