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سيارات

تحدي الإبرة والخيط لاختبار قدرتك في قيادة السيارة.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:31 م
تحدي الإبرة والخيط
تحدي الإبرة والخيط لاختبار قدرتك في قيادة السيارة.. فيديو
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قسم السيارات
هل يسيطر عليك قلق شديد كل مرة تجلس فيها للقيادة؟ وتنتابك حالة لا إرادية من الذعر تدفعك إلى تأجيل هذه الخطوة؟ 

كان ذلك معظم شعور الشباب قديمًا أما الآن، أصبحت القيادة أكثر سهولة وحلم أساسي في حياة معظم الأفراد، وتختلف درجة احتراف القيادة من شخص لآخر من خلال قياس قدراتهم بتحديات كوميدية وسخرية تعكس طريقة تركيزهم.  

وهو ما انطبق على هذا الفيديو المتداول منذ ساعات قليلة على موقع التواصل الاجتماعى الشهير «يوتيوب» بين رواده، والذى يظهر تحديا جديدا لمحبي السيارات يقيس مدى قدراتهم على القيادة. 

وظهر الفيديو وهو يشرح التحدي وهو عبارة عن وضع إبرة داخل غطاء زجاجة وإلصاق خيط في السيارة ومحاولة لضم الخيط بالإبرة، فالتحدي جديد ومختلف ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفكرة جديدة وغير تقليدية وتحتاج إلى دقة وتركيز. 

يذكر أن الفيسبوك شهد مجموعة من التحديات المختلفة في الآونة الأخيرة مثل غطاء الزجاجة وتحدِ السمنة والورقة والوسادة على هيئة فستان ونالت هذه التحديات أيضًا إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي.
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