بحوزتهم بندقية آلية وخزنتين.. ضبط مرتكبي سرقة سيارة نقل بالإكراه فى قنا

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى بقنا قاموا بسرقة سيارة نقل من قائدها بالإكراه.





تبلغ لقسم شرطة قنا من (سائق- مقيم بدائرة مركز قنا) بإتفاقه مع أحد الأشخاص لنقل حمولة من الأخشاب بسيارته النقل من إحدى المزارع بدائرة القسم بالسيارة قيادته، ولدى وصوله صحبة المذكور للمنطقة المُشار إليه، فوجئ بتواجد شخص آخر " مُلثم" وبحوزته بندقية آلية واستوليا منه على السيارة كرهًا عنه وهربا.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( أربعة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم قنا ).





عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم (بندقية آلية – عددمن الطلقات – خزينتين" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").





بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقيام أحدهم بتوصيل السيارة المستولى عليها للمتهم الهارب ليقوم بالتصرف فيها بالبيع وإقتسام ثمنها فيما بينهم، تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة بمحيط سكن المتهم الهارب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية ..جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

