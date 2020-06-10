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شاهد.. أبل بعد عشر سنوات من اليوم.. كيف سيبدو مستقبل الشركة؟

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:24 م
شركة أبل
شركة أبل
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا عن "مستقبل شركة أبل بعد عشر سنوات من اليوم.. وكيف سيبدو؟".


ووفقا للتقرير، أعلنت "فوربس" فى وقت سابق من العام أن شركة أبل صاحبة العلامة التجارية الأولى فى العالم للعام العاشر على التوالى، وهذا إعلان يعكس ضخامة تلك الشركة وأهميتها، نظرا إلى أنها متخصصة فقط فى مجال التكنولوجيا.


وأضاف التقرير، أن الخبراء يرون أن الشركة الأمريكية العملاقة ستستمر بتصدر المشهد من خلال الهاتف الذكى الأشهر فى العالم، على أن تدعم الهواتف المستقبلية إنترنت الجيل الخامس.


ومن الممكن أن تشهد تحولا دراماتيكيا فى تصميمها بعد عشر سنوات، حيث إنه من المتوقع أن تطرح أبل أجهزة زكية جديدة مثل النظارة التى يقال إنها قيد التطوير، فضلا عن شيء ما يحضر فى مجال السيارات ذاتية القيادة.


كما أن مراجعة السنوات القليلة الماضية يمكن أن ترسم بعض معالم المستقبل لأبل، بعد أن تحولت الشركة إلى الخدمات الخاصة بها العديدة والمختلفة، والتى توفر نحو 23% من الإيرادات.


ويرى بعض الخبراء أن الخدمات الصحية ستكون المحرك الأساسي لأبل فى العقد المقبل، فالشركة قامت بالكثير من الابتكارات الصحية والطبية من خلال "أبل واتش"، التى تحولت إلى أداة جمع البيانات وساهمت فى دراسات علمية غير مسبوقة، وسواء أصبحت الصحة أم أجهزة آيفون أو الخدمات هى المحرك الأساسي لها فى العقد المقبل، فإن مستقبلها سيكون على الأرجح أكثر إشراقا من ذى قبل.

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