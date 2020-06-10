حسام الجوهري يعود للتعاون مع أحمد فلوكس في "زكريا"

قام المخرج حسام الجوهري بالتعاقد مع شركة "هالك ستوديوز" لإخراج مسلسل "زكريا" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فلوكس.



يبدأ تصوير المسلسل بعد شهر ونصف من الآن، نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد 45 مليون جنيه كميزانية مبدئية للعمل.



المسلسل هو الإنتاج الأول للشركة بالتعاون مع مستثمرين سعوديين والمنتج أحمد سمير سليمان.



يعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد مسلسل "شارع 18" الذي عرض منذ سنوات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



كانت أنباء متداولة أكدت أن "زكريا" هو جزء جديد من مسلسل "الأب الروحي" الذي حقق نجاحا كبيرا حين عرضه.