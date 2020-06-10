AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفيش مستحيل.. شوف قصة ركان رسام يتحدى الإعاقة بالموهبة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:22 م
ركان كردي، رسام
ركان كردي، رسام سعودي تحدى اعاقته
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال ركان كردي، رسام سعودي تحدى إعاقته، إنه كان واحدا من الأطفال المميزين في حصة الرسم أثناء المرحلة الابتدائية وظهرت موهبته في الرسم وتطورت أثناء مراحله الدراسية.


وأضاف ركان كردي، خلال حواره على قناة "العربية"، أنه حصل على التشجيع والدائم من عائلته ومدرسيه في المدرسة، وبدأ يقوم برسم أي شخصية تعجبه أثناء مشاهدته التلفاز.


وأوضح أنه تعلم الرسم بشكل محترف من خلال التعلم الذاتي على الإنترنت، وقام برسم الكثير من اللوحات للمشاهير والفنانين والتي نالت إعجابهم وحصل على العديد من الجوائز.


وأكد أن أفضل أعماله هو رسم البورتريه، ولكن لديه أيضًا أعمال مختلفة من الطبيعة والحيوانات وغيرها من أنواع اللوحات، مشيرا إلى أنه باع أكثر من 2000 لوحة ساهم بها خلال مشاركاته بمهرجانات عدة.


ركان كردي رسام لم تمنعه الإعاقة من ممارسة موهبته التي يمتلكها، بل حول هوايةَ الرسم من مجرد هواية إلى مصدر للرزق، وأصبح اسمًا بارزًا في عالم الفن التشكيلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على حياة توماس لورنس من الفقر إلى العالمية

ترشيحاتنا

قرارات الحكومة المتوقعة بشأن الحظر وعودة بعض الأنشطة يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

لرفع الحجز.. قرار عاجل من الضرائب بشأن المحجوز عليهم

خطوة جديدة للوصول إلى لقاح لكورونا تعلنها وزارة الدفاع الروسية.. تعرف على التفاصيل

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: نصف إصابات كورونا في الشرق الأوسط محصورة بـ 3 دول

رسميا .. كريم عبد العزيز بطل الجزء الثانى من مسلسل الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 480 جنيها.. أحدث أسعار صيانات هوندا أكورد 2020

قصة هدية لا تُنسى قدمتها الملكة إليزابيث لـ هاري وميجان بمناسبة زواجهما وأثارت ضجة

بفستان أسود.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها