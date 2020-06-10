مفيش مستحيل.. شوف قصة ركان رسام يتحدى الإعاقة بالموهبة

قال ركان كردي، رسام سعودي تحدى إعاقته، إنه كان واحدا من الأطفال المميزين في حصة الرسم أثناء المرحلة الابتدائية وظهرت موهبته في الرسم وتطورت أثناء مراحله الدراسية.









وأضاف ركان كردي، خلال حواره على قناة "العربية"، أنه حصل على التشجيع والدائم من عائلته ومدرسيه في المدرسة، وبدأ يقوم برسم أي شخصية تعجبه أثناء مشاهدته التلفاز.









وأوضح أنه تعلم الرسم بشكل محترف من خلال التعلم الذاتي على الإنترنت، وقام برسم الكثير من اللوحات للمشاهير والفنانين والتي نالت إعجابهم وحصل على العديد من الجوائز.









وأكد أن أفضل أعماله هو رسم البورتريه، ولكن لديه أيضًا أعمال مختلفة من الطبيعة والحيوانات وغيرها من أنواع اللوحات، مشيرا إلى أنه باع أكثر من 2000 لوحة ساهم بها خلال مشاركاته بمهرجانات عدة.









ركان كردي رسام لم تمنعه الإعاقة من ممارسة موهبته التي يمتلكها، بل حول هوايةَ الرسم من مجرد هواية إلى مصدر للرزق، وأصبح اسمًا بارزًا في عالم الفن التشكيلي.



