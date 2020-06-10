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أخبار العالم

متمسكون بدولة فلسطينية كاملة.. التعاون الإسلامي تطالب العالم بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:18 م
أمين عام منظمة التعاون
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
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القسم الخارجي
جددت منظمة التعاون الإسلامي، موقفها الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تغيير الموقف الديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التمسك بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض أسس أي حل سلمي ومخالفة للقرار الدولي 2334.

ودعا بن أحمد، المجتمع الدولي للانخراط في عمل جاد لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية.

كما طالب العالم بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
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