عمره 30 عامًا.. سليم بركات يكشف سرا شخصيا عن محمود درويش

جدل كبير شهدته الساحة الأدبية العربية مؤخرًا، بعدما نشر الشاعر السوري سليم بركات مقالة بعنوان "محمود درويش وأنا"، والتي أفشى فيها سرًا خاصة بالراحل درويش، حيث كشف بركات عن أن محمود درويش له طفلة غير شرعية أنجبها من "امرأة متزوجة".





درويش كشف له خلال لقاء بينهما أنه أنجب طفلة وهي ثمرة علاقة عابرة كانت تربطه بإحدى السيدات، وأورد بركات أن هذه المعلومة وردت في سياق كانا يتحدثان فيه عن هواجس الأبوة والإنجاب. وذكر بركات أن الشاعر محمو د





وقال بركات في المقال: "ألقى عليَّ، في العام 1990، في بيتي بنيقوسيا ـ قبرص، سِرًّا لا يعنيه، كلُّ سِرٍّ يعني صاحبَه، لكن ذلك السرَّ لم يكن يعني محمودًا، باح به بتساهُلٍ لا تساهلَ بعده، لي طفلة. أنا أبٌ. لكن لا شيء فيَّ يشدُّني إلى "أبوَّةٍ"، قال. كنا نتبادل كشتباناتٍ من تدريب اللسان على الأبوَّةِ (مُذْ صارت زوجتي حاملًا) قبل تدريب الوجدان على الأبوَّةِ، ليس الأمر أن يكون المرءُ أبًا لسليلٍ من لحمه، بل أن تكون الأبوَّةُ، ذاتُها، على قُرْبٍ لَمْسًا من السَّليل. أبوَّةٌ لم تَلْمَسْ بيديِّ الجسدِ سليلَها؛ لم ترَ بعينيِّ الجسدِ سليلَها، أبوَّةٌ فكرةٌ. الغريزةُ قُرْبًا، والغريزةُ لَمْسًا، والغريزةُ علاقةً، هي أمُّ الأبوَّةِ، وأبوها. محمود، حين كلمني عن أبوَّتهِ المتحقِّقة إنجابًا محسوسًا، كلمني عن فكرةٍ في عموم منطقها بلا تخصيصٍ.





أنا لم أسأله مَنْ تكون أمُّ طفلته. امرأة متزوجةٌ، اختصارًا، أخذت منه برهة اللحم لذَّةً من لذائذ المفقود المذهل، فاحتوتها كيانًا لحمًا. هل ستفاتح تلك المرأة ابنتَها، في برهة من برهات نَقْرِ السرِّ بمِنْسَرهِ على اللحم، تحت الجلد، بالدم “الآخر”، فيها؟ لا أعرف إن كان محمود يتفكر في الأمر، الآن، جالسًا في استراحة الرحلة إلى الأبدية، على مقعد من برهان الكلمات".





وتسببت تلك الكلمات في إنقسام الساحة الثقافية لفريقين، أحدهم غاضبًا على بركات لإفشاءه سر صديقه، كان من الواجب كتمانه وصونه، وأن الأمر متعلق بالحياة الشخصية للشاعر الراحل وأنه من غير اللائق إفشاء أسرار الأصدقاء، وأن تفاصيل حياة درويش تهمه وحده في حين يبقى تراثه الشعري وقصائده ملكا للجميع.





في حين انتقد الفريق الثاني محمود درويش مستغربين ممن ترك.