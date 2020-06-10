"عشان إنتى غالية علينا"...ندوات عن سرطان الثدي بالأقصر

نجح مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر ، في إطار حملات التوعية التي تقدمها للسيدات بمختلف قري ونجوع الأقصر، فى تنظيم ندوات توعية للسيدات حول أهمية وكيفية الإكتشاف المبكر لـ"سرطان الثدى" لسرعة علاجه في المراحل المقتدمة، وذلك لعدد من السيدات فى منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، وكذلك لعدد من السيدات فى قرية العشي التابعة لمدينة الزينية.





وقال المستشفى، إنه تم تنظيم تلك الندوات خلال العام الجارى قبيل أزمة إنتشار فيروس كورونا بمصر، حيث أقيمت أول ندوة للتوعية برعاية مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر تحت شعار "عشان إنتي غالية علينا"، وذلك بحضور حوالى 200 سيدة من منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر .

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وأقيمت الندوة الثانية للتوعية بحضور حوالى 250 سيدة من قرية العشي شمال محافظة الأقصر، وذلك بتوجيهات من المدير التنفيذي للمستشفي الدكتور هاني حسين، وسط تفاعل كبير من السيدات الحضور والأسئلة لمعرفة المزيد والمزيد حول المرض وكيفية الوقاية منه وإكتشافه للعلاج، حيث تم تقديم محاضرة شاملة للأهالى





تم خلالها شرح أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وكافة طرق العلاج التي تتطلبها السيدة لمواجهة المرض، وعقب إنتهاء المحاضرة تفاعل معه السيدات وكان لقاء مفتوح للتطرق إلي كل ما يخص مرضي سرطان الثدي.





ومن جانبه أكد الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفي شفاء الاورمان، علي مواصلة المستشفي مسيرتها لتقديم أفضل خدمات طبية لجميع مرضي السرطان بالمجان تمامًا، حيث يجري حاليًا العمل علي قدم وساق لإنهاء التجهيزات والفرش لمبني المرحلة الثالثة الذي تم إنشاؤه، والذي يحتاج للكثير من أهل الخير خلال الفترة المقبلة، حيث أن مبني المرحلة الثالثة مبني علي مساحة 27 ألف متر، قائلًا أنه بفضل الله ودعم أهل الخير إستلمت إدارة المستشفي مبني المرحلة الثالثة، ويجري خلال تلك الفترة تجهيزه لإنهاء أكبر قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد وذلك لتكتمل المنظومة الطبية المجانية داخل المستشفي لخدمة جميع مرضي السرطان بالمجان تمامًا بمختلف أعمارهم، مضيفًا أن المبني يتكون من 4 طوابق .



